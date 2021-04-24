Баринов — о победе «Локомотива»: «Сказка продолжается! Когда же этот паровоз остановится»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Тамбовом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (5:2).
«Я очень рад за команду, — сказал Баринов «СЭ». — Сказка продолжается! Я изначально думал, что счет будет 3:1. Мне казалось, что матч будет не очень простым. «Тамбов» молодцы, они сражались, играли. Все было неплохо, но потом, во втором тайме вышел «Локомотив» и начал играть так, как он может. На данный момент, феноменальный результат. 11 побед подряд. Я, если честно, не могу даже вспомнить подобных серий. Будем надеяться, что она не закончится».
Баринов также считает, что игра «Зенитом» с «Локо» будет трудной.
«Зенит» будет играть на своем поле, хотя мы уже там были и побеждали. Посмотрим, какое будет психологическое состояние у команды из Санкт-Петербурга. Знаете, последний шаг всегда труден. Тем более, даже если «Зенит» проиграет, то гонка продолжается. Волноваться будут, конечно. Когда же этот паровоз остановится. В Санкт-Петербурге у него станция или где-то дальше", — добавил Баринов.
«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд (с учетом Кубка России) и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. Команды проведут очную встречу в следующем туре в Санкт-Петербурге. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.
(Артем Бухаев)
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