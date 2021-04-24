Николич повторил рекорд Семина
Разгромив «Тамбов» в 27-м туре Тинькофф-РПЛ (5:2), «Локомотив» одержал свою 11-ю победу подряд во всех турнирах (восемь — в чемпионате и три — в Кубке России). Таким образом, команда Марко Николича повторила клубный рекорд по продолжительности победной серии, который железнодорожники установили еще в 1995 году при Юрии Семине, однако сейчас «Локо» и забил больше (31 против 25), и пропустил меньше (5 против 6). (Денис Аль-Юсифи)
Самые длинные победные серии в российской истории «Локомотива» во всех турнирах
|
Период
|
Тренер
|
Победы
|
Мячи
|
21.02.2021-н.в.
|
Марко Николич
|
11
|
31-5
|
22.07.1995-21.09.1995
|
Юрий Семин
|
11
|
25-6
|
12.08.1999-30.09.1999
|
Юрий Семин
|
10
|
32-7
|
26.04.1999-23.06.1999
|
Юрий Семин
|
9
|
26-7
|
19.11.2017-22.02.2018
|
Юрий Семин
|
8
|
15-5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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