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Николич повторил рекорд Семина

21:40
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разгромив «Тамбов» в 27-м туре Тинькофф-РПЛ (5:2), «Локомотив» одержал свою 11-ю победу подряд во всех турнирах (восемь — в чемпионате и три — в Кубке России). Таким образом, команда Марко Николича повторила клубный рекорд по продолжительности победной серии, который железнодорожники установили еще в 1995 году при Юрии Семине, однако сейчас «Локо» и забил больше (31 против 25), и пропустил меньше (5 против 6). (Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные победные серии в российской истории «Локомотива» во всех турнирах

Период

Тренер

Победы

Мячи

21.02.2021-н.в.

Марко Николич

11

31-5

22.07.1995-21.09.1995

Юрий Семин

11

25-6

12.08.1999-30.09.1999

Юрий Семин

10

32-7

26.04.1999-23.06.1999

Юрий Семин

9

26-7

19.11.2017-22.02.2018

Юрий Семин

8

15-5

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