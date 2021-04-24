Черевченко: «Химки» воспользовались ошибкой «Динамо»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:0).
— С победой! Комментарий по игре?
— Очень сложный матч для нашей команды. Как я говорил перед игрой, мне очень нравится игра «Динамо». Они — молодая и амбициозная команда, особенно в атаке. Самое главное, что выстояли и воспользовались ошибкой соперника. Я благодарен ребятам. Сегодня все видели, какая мотивация была у футболистов.
— Вы угадали с заменой Глушенкова, в итоге он и принес победу команде.
— Планировали выпустить Максима в перерыве. Но потом решили дать Кухарчуку поиграть 10-15 минут, чтобы Максим лучше размялся.
— Второй раз за сезон обыгрываете «Динамо», причем с тем же счетом. Можно ли как-то сравнить эти матчи?
— Одинаковых игр не бывает. Тем более, та игра была моей первой в роле главного тренера «Химок». Тогда у меня было 5 дней на подготовку команды. Сегодня обыграли их с тем же счетом во второй раз. Считаю, что выиграли не просто так.
— Если разбирать победный мяч, что к нему привело?
— Хорошую передачу сделал Паша Могилевец. Это был очень умный пас. Некоторые футболисты могли бы пробить с такой позиции. Дальше Глушенков просто ударил и забил.
(Владимир Пушкарев)
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