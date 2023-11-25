«Балтика» — «Спартак»: перерыв в матче увеличили, чтобы очистить штрафные от снега

Перерыв в матче 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» был увеличен, сказал комментатор встречи Дмитрий Шнякин в эфире.

Это необходимо для того, чтобы очистить штрафные от снега на «Ростех Арене».

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Балтику» благодаря голу Даниила Хлусевича — 1:0.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.