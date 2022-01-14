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Ребров — о фото Ещенко в трусах: «Человек был на процедурах, занимался здоровьем»

Сергей Федоров
Корреспондент

Экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров рассказал о новой роли в команде и решении защитника Андрея Ещенко завершить карьеру и остаться работать в клубе.

«Мне отлично в новой должности, очень интересно. Фото Ещенко? Он его выставлял еще как игрок. Как футболист он мог такое фото себе позволить, а как тренер — нет. Все нормально. Человек был на процедурах, занимался здоровьем. Люди немного не поняли этот момент. Как будут между нами распределены роли? Посмотрим, через полгода поговорим об этом. Пока все спонтанно, привыкаем».

Напомним, ранее Ещенко выложил фото водных процедур, на которых он запечатлен в стрингах и неоднозначных позах. Затем он удалил поств Instagram.

Андрей Ещенко
Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
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