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Азмун пропустит матч с тульским «Арсеналом», но может сыграть со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Азмун пропустит матч с тульским «Арсеналом», но может сыграть со «Спартаком»
16:42
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На основании заключения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС КДК не отменил красную карточку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которую тот получил в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

Но также было принято решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации.

Таким образом, иранский форвард пропустит матч 11-го тура против тульского «Арсенала». Встреча состоится 16 октября.

Зато он сможет принять участие в домашнем матче с московским «Спартаком» 24 октября.

В этом сезоне Азмун забил 5 голов в 9 матчах чемпионата России.

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Иван Шитик все материалы автора

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