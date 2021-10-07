Азмун пропустит матч с тульским «Арсеналом», но может сыграть со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» Азмун пропустит матч с тульским «Арсеналом», но может сыграть со «Спартаком»
16:42
На основании заключения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС КДК не отменил красную карточку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которую тот получил в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).
Но также было принято решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации.
Таким образом, иранский форвард пропустит матч 11-го тура против тульского «Арсенала». Встреча состоится 16 октября.
Зато он сможет принять участие в домашнем матче с московским «Спартаком» 24 октября.
В этом сезоне Азмун забил 5 голов в 9 матчах чемпионата России.
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю