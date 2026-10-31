«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 31 октября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

Динамовцы неделю назад проиграли «Акрону» (1:3) и лишились лидерства в РПЛ. В Самаре у бело-голубых прервалась серия из семи побед подряд в чемпионате. После этого команда Сандро Шварца уступила и в Кубке России — на выезде «Краснодару» (1:2).

У «Ахмата» дела гораздо скромнее. Грозненцы в семи минувших турах РПЛ победили лишь однажды — дома у махачкалинского «Динамо» (3:2). Сейчас у команды Станислава Черчесова серия из четырех туров без побед — три поражения и ничья с общим счетом 2:6.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!