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Динамо — Ахмат: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 13 тура РПЛ 31 октября 2026

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Сегодня, 09:30

«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
10:00

«Динамо» — «Ахмат»: потери

У «Динамо» травмированы полузащитники Бахтиев Зайнутдинов и Александр Кутицкий. Под вопросом появление защитника Николаса Маричаля. «Ахмату» по состоянию здоровья не помогут защитник Усман Ндонг и хавбек Жулио Ромау. Под вопросом участие нападающего Галымжана Кенжебека.

9:55

«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи

В шести последних официальных матчах у грозненцев лишь одна победа над москвичами. Это произошло в домашнем матче на уровне РПЛ 30 ноября 2025-го (2:1). Трижды побеждали динамовцы (4:2, 3:0 и 2:1), а две игры завершались ничьей (1:1 и 2:2).

9:50

«Ахмат»: форма в последних турах РПЛ

Грозненцы 13 сентября дома победили махачкалинское «Динамо» (3:2) и с тех пор не знают радости побед. В гостях команда Станислава Черчесова проиграла «Акрону» (0:2) и «Зениту» (2:3), а дома сыграла вничью с «Балтикой» (0:0) и уступила «Оренбургу» (0:1).

9:45

«Динамо»: форма в последних турах РПЛ

В предыдущем 12-м туре динамовцы в гостях проиграли «Акрону» со счетом 1:3. Перед этим у бело-голубых была рекордная для этого сезона РПЛ выигрышная серия из семи матчей. Дома динамовцы победили «Родину» (3:1), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (3:1). На выезде команда Сандро Шварца переиграла «Локомотив» (1:0), «Ростов» (3:0) и «Рубин» (1:0).

9:40

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»

Игру московского «Динамо» и «Ахмата» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:35

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»

Матч команд Сандро Шварца и Станислава Черчесова состоится в субботу, 31 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

9:30

31 октября московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

9:30

В субботу, 31 октября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

Динамовцы неделю назад проиграли «Акрону» (1:3) и лишились лидерства в РПЛ. В Самаре у бело-голубых прервалась серия из семи побед подряд в чемпионате. После этого команда Сандро Шварца уступила и в Кубке России — на выезде «Краснодару» (1:2).

У «Ахмата» дела гораздо скромнее. Грозненцы в семи минувших турах РПЛ победили лишь однажды — дома у махачкалинского «Динамо» (3:2). Сейчас у команды Станислава Черчесова серия из четырех туров без побед — три поражения и ничья с общим счетом 2:6.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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