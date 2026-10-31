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Сегодня, 09:30
«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Динамо» — «Ахмат»: потери
У «Динамо» травмированы полузащитники Бахтиев Зайнутдинов и Александр Кутицкий. Под вопросом появление защитника Николаса Маричаля. «Ахмату» по состоянию здоровья не помогут защитник Усман Ндонг и хавбек Жулио Ромау. Под вопросом участие нападающего Галымжана Кенжебека.
«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи
В шести последних официальных матчах у грозненцев лишь одна победа над москвичами. Это произошло в домашнем матче на уровне РПЛ 30 ноября 2025-го (2:1). Трижды побеждали динамовцы (4:2, 3:0 и 2:1), а две игры завершались ничьей (1:1 и 2:2).
«Ахмат»: форма в последних турах РПЛ
Грозненцы 13 сентября дома победили махачкалинское «Динамо» (3:2) и с тех пор не знают радости побед. В гостях команда Станислава Черчесова проиграла «Акрону» (0:2) и «Зениту» (2:3), а дома сыграла вничью с «Балтикой» (0:0) и уступила «Оренбургу» (0:1).
«Динамо»: форма в последних турах РПЛ
В предыдущем 12-м туре динамовцы в гостях проиграли «Акрону» со счетом 1:3. Перед этим у бело-голубых была рекордная для этого сезона РПЛ выигрышная серия из семи матчей. Дома динамовцы победили «Родину» (3:1), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (3:1). На выезде команда Сандро Шварца переиграла «Локомотив» (1:0), «Ростов» (3:0) и «Рубин» (1:0).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»
Игру московского «Динамо» и «Ахмата» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»
Матч команд Сандро Шварца и Станислава Черчесова состоится в субботу, 31 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В субботу, 31 октября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.
Динамовцы неделю назад проиграли «Акрону» (1:3) и лишились лидерства в РПЛ. В Самаре у бело-голубых прервалась серия из семи побед подряд в чемпионате. После этого команда Сандро Шварца уступила и в Кубке России — на выезде «Краснодару» (1:2).
У «Ахмата» дела гораздо скромнее. Грозненцы в семи минувших турах РПЛ победили лишь однажды — дома у махачкалинского «Динамо» (3:2). Сейчас у команды Станислава Черчесова серия из четырех туров без побед — три поражения и ничья с общим счетом 2:6.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1