В «Спартаке» прокомментировали решение КДК не отменять красную карточку Азмуну

Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС, которая, несмотря на просьбу питерского клуба, не стала отменять красную карточку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, полученную в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).

Форвард пропустит одну встречу чемпионата России.

— Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного, — сказал Зеленов.

В 11-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют 16 октября на выезде с «Арсеналом», а в 12-м примут «Спартак» 24 октября на своем поле.