В «Спартаке» прокомментировали решение КДК не отменять красную карточку Азмуну
16:39
Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС, которая, несмотря на просьбу питерского клуба, не стала отменять красную карточку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, полученную в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).
Форвард пропустит одну встречу чемпионата России.
— Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного, — сказал Зеленов.
В 11-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют 16 октября на выезде с «Арсеналом», а в 12-м примут «Спартак» 24 октября на своем поле.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
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