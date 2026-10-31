Фернандес рассказал, что футболисты «Динамо» не узнали его: «Я сильно изменился»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о встрече с игроками бело-голубых.

— Последний раз вы были в Москве в 2023-м?

— Да, приезжал на один из матчей «Динамо». Мне кажется, Москва с каждым разом становится лучше.

— Какое ваше любимое место?

— Красная площадь! Мы приезжаем с семьей, устраиваем экскурсии, фотографируемся. Нам нравится здешняя погода и зимой, и летом, нравится гулять и пить кофе. Для меня это один из лучших городов мира.

— В Кремле бывали?

— Да, в 2007 году, с «Динамо». Дочке тогда был год, а может, восемь месяцев. Думаю, она стала самым юным человеком, который там когда-либо был! Мы все осмотрели. Ленина в Мавзолее уже не помню: прошло лет двадцать.

— Много людей в команде вас не узнали?

— Из футболистов почти все. Возможно, кто-то и узнал, но я сильно изменился (смеется). С Шуниным после матча тепло поговорили: давно не виделись.

— Но хотя бы физическую форму вы сохранили?

— Нет, после окончания карьеры я был в очень плохой форме: не тренировался, набрал много килограммов. В этом году снова взялся за себя. Люблю двигаться, не могу сидеть на месте.

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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