Глушенков — о 10 голах в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ: «Ну забил и забил десять — ничего особенного»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью пресс-службе петербургского клуба ответил на вопрос о своей результативности в РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний футболист забил 10 голов в 11 матчах. С этими показателями Глушенков на данный момент занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. На втором месте — его одноклубник, нападающий Александр Соболев (8 голов).

— Следите ли вы за своей личной статистикой? И в целом что это достижение для вас означает?

— Достижение это ничего не означает (улыбается). Личная статистика, голы... Ну забил и забил десять — ничего особенного. Главное команде помогать.

— А раскройте секрет, есть ли какое-то внутреннее соперничество, может быть, спор с Александром Соболевым на тему того, кто больше забьет по итогам сезона?

— Да нет, конечно, я уже отвечал на этот вопрос. Если он больше меня забьет, то ничего страшного.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В понедельник, 2 ноября, петербуржцы в гостях сыграют против самарских «Крыльев Советов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

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