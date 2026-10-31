Фернандес: «В Москве -30, а в Аргентине +40. Во втором тайме ног не чувствуешь»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре в Москве.

— В январе 2006 года вы приехали в заснеженную Москву. Как это было?

— Агент сказал: «Лео, все решено, ты едешь в Россию». В Москве минус 30, в Аргентине плюс 40. Была пятница, вылет назначили на воскресенье. Всю субботу я искал в Росарио теплую куртку и так и не нашел. В итоге взял часы и туфли! (смеется)

Я думал, холод — это когда видишь снег, и ничего страшного. Но в аэропорту открыли дверь: три-четыре часа дня, уже темно, идет снег, мороз. Это было безумие. Мы остановились в «Национале», хотели перейти улицу, вышли — и через две минуты вернулись. Больше из отеля не выходили.

— После такого не захотелось сразу вернуться домой?

— Нет, мне даже нравилось. На тренировку шел в куртке и ботинках прямо на поле. Мне нравится такая зима.

— Как вообще можно играть в такой холод?

— Тяжелее всего, что не чувствуешь пальцев на руках и ногах. В первом тайме ты еще сухой, а во втором уже мокрый и ног не чувствуешь. Однажды мы играли в Томске при минус 18. В шортах вышли только мы с Данни, остальные были в штанах.

— Не пробовали водку, чтобы согреться?

— Нет. Видел, как другие так делали, а я просто брал сухую одежду и шел в раздевалку. А еще забавно: мы с Колодиным стояли в защите и все время играли головой по каменному мячу. Я раз тридцать пять за матч, он — двадцать. Мяч даже не касался земли!

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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