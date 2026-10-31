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Леандро Фернандес: комментарий бывшего защитника «Динамо» об игре и погоде в Москве

Фернандес: «В Москве -30, а в Аргентине +40. Во втором тайме ног не чувствуешь»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре в Москве.

— В январе 2006 года вы приехали в заснеженную Москву. Как это было?

— Агент сказал: «Лео, все решено, ты едешь в Россию». В Москве минус 30, в Аргентине плюс 40. Была пятница, вылет назначили на воскресенье. Всю субботу я искал в Росарио теплую куртку и так и не нашел. В итоге взял часы и туфли! (смеется)

Я думал, холод — это когда видишь снег, и ничего страшного. Но в аэропорту открыли дверь: три-четыре часа дня, уже темно, идет снег, мороз. Это было безумие. Мы остановились в «Национале», хотели перейти улицу, вышли — и через две минуты вернулись. Больше из отеля не выходили.

— После такого не захотелось сразу вернуться домой?

— Нет, мне даже нравилось. На тренировку шел в куртке и ботинках прямо на поле. Мне нравится такая зима.

— Как вообще можно играть в такой холод?

— Тяжелее всего, что не чувствуешь пальцев на руках и ногах. В первом тайме ты еще сухой, а во втором уже мокрый и ног не чувствуешь. Однажды мы играли в Томске при минус 18. В шортах вышли только мы с Данни, остальные были в штанах.

— Не пробовали водку, чтобы согреться?

— Нет. Видел, как другие так делали, а я просто брал сухую одежду и шел в раздевалку. А еще забавно: мы с Колодиным стояли в защите и все время играли головой по каменному мячу. Я раз тридцать пять за матч, он двадцать. Мяч даже не касался земли!

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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