Фернандес — о Божовиче: «Отпускал меня, хотя прямо перед этим кричал команде: «Fuck you»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о Миодраге Божовиче.

— О Миодраге Божовиче ходит много мифов.

— Он умел работать с игроками: подходил и говорил, что именно нужно делать, чувствовал состояние футболистов. Мне нравилась его прямота. Для меня он лучший тренер из тех, что у нас были. Но была одна проблема: результат. Часто мы вели 1:0 и пропускали на последних минутах...

— Какая самая смешная история с ним связана?

— Миодраг был сумасшедшим! После поражения он закрыл нас на базе в Новогорске на неделю. Жене с дочерью нужно было ехать в Аргентину, я пришел к Божовичу, а он ответил: «Да, езжай к ним спокойно, не проблема». Я говорю: «Как же так, вы должны были сказать по-другому, разве нет?» В итоге я все же попросил жену приехать попрощаться, чтобы не отделяться от коллектива. Было забавно, что он меня отпускал, хотя прямо перед этим кричал команде: «Fuck you».

— Он говорил, что строил «сексуальный футбол». Согласны?

— Да, играли мы хорошо. Божович даже шутил: когда он работал в «Москве», я забил его команде, в «Амкаре» то же самое, в «Крыльях» опять: «Сукин сын, ты каждый раз нам забиваешь». Было забавно.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max