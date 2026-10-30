«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с Tassay

Футбольный клуб «Локомотив» и компания-производитель питьевой воды Tassay подписали соглашение о сотрудничестве, заключенное на один год, сообщает официальный сайт московского клуба. Партнерство предусматривает эксклюзивные права на размещение продукции Tassay на территории «РЖД Арены», брендинг на стадионе, возможность проведения различных рекламных и маркетинговых активностей во время матчей и других событий, а также получение статуса «Официальный партнер ФК «Локомотив».

Церемония подписания соглашения состоялась на «РЖД Арене» при участии коммерческого директора «Постнофф и Ко» Александры Самойловой и заместителя генерального директора ФК «Локомотив» Дмитрия Балашова.