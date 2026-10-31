Фернандес рассказал, что «Динамо» называли русской «Барселоной»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» высказался о тренере Сергее Силкине.

— Недавно «Динамо» было лучшей командой Европы по победной серии.

— Здорово, но хорошо только в том случае, если закончишь сезон на первом месте. При Силкине нас называли русской «Барселоной»: играли очень красиво. До него был Божович, но мы не выигрывали, пришел Силкин, и начали всех разрывать. А новый тренер буквально ничего не сделал! Футбол — странная игра, так бывает.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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