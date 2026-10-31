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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, как полицейский хотел оштрафовать футболиста за гол «Спартаку»

Фернандес рассказал, как полицейский хотел оштрафовать футболиста за гол «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» поделился мнением о полицейских в России.

— Сотрудники полиции вас останавливали?

— Много раз. Спрашивали, зачем я так сделал. Но мы же футболисты, иностранцы, поэтому проблем обычно не было. С полицией ладили.

— Глебов из «Динамо» исполняет кричалку: «Кто мы? Мусора! Злые мусора!» Знаете почему?

— Да, и в мое время нам все говорили: «Вы мусора!» Меня останавливали, я отвечал: «Мы из «Динамо»», и они смягчались. Недавно рассказывал дочери: однажды полицейский остановил меня посреди улицы, предъявил ему аргентинские права, он ответил, что нельзя.

Я позвонил в «Динамо», и когда он увидел, что я кому-то набираю, стал мягче. А потом сказал: «Лео, хочу оштрафовать тебя, потому что я болельщик «Спартака», а ты накануне забил нам в дерби». Говорил, что злится, но через полчаса мы уже смеялись.

Так везде: идешь в ресторан и видишь болельщика другого клуба. У нас в Росарио еще хуже: в ресторане к тебе могут отнестись неприветливо, хотя до драки обычно не доходит.

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

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Фернандес: «Однажды простояли в пробках три часа: проехали километров пять»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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