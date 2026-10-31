Фернандес рассказал, как полицейский хотел оштрафовать футболиста за гол «Спартаку»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» поделился мнением о полицейских в России.

— Сотрудники полиции вас останавливали?

— Много раз. Спрашивали, зачем я так сделал. Но мы же футболисты, иностранцы, поэтому проблем обычно не было. С полицией ладили.

— Глебов из «Динамо» исполняет кричалку: «Кто мы? Мусора! Злые мусора!» Знаете почему?

— Да, и в мое время нам все говорили: «Вы мусора!» Меня останавливали, я отвечал: «Мы из «Динамо»», и они смягчались. Недавно рассказывал дочери: однажды полицейский остановил меня посреди улицы, предъявил ему аргентинские права, он ответил, что нельзя.

Я позвонил в «Динамо», и когда он увидел, что я кому-то набираю, стал мягче. А потом сказал: «Лео, хочу оштрафовать тебя, потому что я болельщик «Спартака», а ты накануне забил нам в дерби». Говорил, что злится, но через полчаса мы уже смеялись.

Так везде: идешь в ресторан и видишь болельщика другого клуба. У нас в Росарио еще хуже: в ресторане к тебе могут отнестись неприветливо, хотя до драки обычно не доходит.

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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