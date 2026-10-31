Фернандес: «Однажды простояли в пробках три часа: проехали километров пять»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о московских пробках.

— Что еще удивило в России?

— Пробки! В Москве они, по-моему, были хуже всего. Однажды приехал отец с семьей, и мы три часа простояли: проехали километров пять. Я люблю водить, в метро за девять лет спускался раза два. Всегда так выбирал время, чтобы не попадать в самые пробки, но иногда приходилось выбираться по делам, и тогда стоял по два-три часа.

— Как не терялись без навигатора?

— GPS тогда не было, только карты. Я любил на них смотреть и думал: если заблужусь, просто вернусь назад. В итоге ориентировался очень хорошо.

— Правила нарушали?

— Конечно (улыбается).

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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