Фернандес: «Некоторые болельщики отмечают меня на фото с Роберто Фернандесом. Забавно»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» поделился историей о парагвайском футболисте бело-голубых Роберто Фернандесе.

— Вернулись бы в «Динамо» тренером, скаутом?

— Если клубу понадобится помощь в Аргентине или Южной Америке, пусть звонят, с радостью помогу.

— За «Динамо» играет Роберто Фернандес. Не вы его посоветовали?

— Мы встретились после матча, сфотографировались. Болельщики просили его взять мой шестой номер, и я сказал: «Бери». Некоторые в соцсетях даже отмечают меня на фото с Роберто Фернандесом! Забавно.

— Вы верите в проклятие «Динамо»?

— Не на сто процентов. Но все равно думаешь: почему команда не побеждает? Надеюсь, кто-то его снимет и «Динамо» выиграет РПЛ: оно этого заслуживает.

— Что сделаете, если «Динамо» выиграет трофей?

— Сначала должны выиграть: болельщики это заслужили. И в Москве, и во всей стране ждут — это большой клуб.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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