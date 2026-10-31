Арбитр Каширин заменит Иванова на матче «Рубин» — «Факел»

Главным судьей матча 13-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Факелом» станет Данил Каширин, сообщает пресс-служба РФС.

Первоначально Каширин был назначен резервным арбитром на эту игру. Замена произошла по причине того, что Сергей Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничений авиасообщения. Резервным судьей матча будет Артур Сагдиев.

Видеоассистентами на эту игру были заявлены Павел Кукуян и Сергей Чебан.

Матч «Рубин» — «Факел» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 15.15 по московскому времени.

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