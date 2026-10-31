Арбитр Каширин заменит Иванова на матче «Рубин» — «Факел»
Главным судьей матча 13-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Факелом» станет Данил Каширин, сообщает пресс-служба РФС.
Первоначально Каширин был назначен резервным арбитром на эту игру. Замена произошла по причине того, что Сергей Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничений авиасообщения. Резервным судьей матча будет Артур Сагдиев.
Видеоассистентами на эту игру были заявлены Павел Кукуян и Сергей Чебан.
Матч «Рубин» — «Факел» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 15.15 по московскому времени.
Источник: https://www.rfs.ru/news/225469
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|
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|23
|
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|
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|5
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
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|
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|1
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