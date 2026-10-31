ЦСКА поздравил Челестини с днем рождения: «Желаем успехов в новом клубе»

ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Фабио Челестини с днем рождения.

28 октября швейцарский специалист, которому 31 октября исполнился 51 год, возглавил английский «Бернли», выступающий в Чемпионшипе (второй дивизион).

«Поздравляем Фабио Челестини с днем рождения. Желаем бывшему главному тренеру ЦСКА крепкого здоровья и успехов в новом клубе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026. В 40 матчах он с командой одержал 21 победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений при общей разнице голов 81:66. Вместе с армейцами Челестини стал обладателем Суперкубка России-2025.

После 12 туров «Бернли» идет на 22-м месте (зона прямого вылета) в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 8 очков.

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