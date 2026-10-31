Фернандес — о стычке с Денисовым: «Арбитр мог вообще выйти в футболке «Зенита»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» поделился мнением о российских судьях.

— Не могу не спросить о стычке с Денисовым.

— Больше взволновались фанаты, чем мы. После драки мы пожали друг другу руки. Когда играли друг против друга, всегда шли жестко, но после игры остывали. Мне тогда дали четыре матча дисквалификации. Не лучший матч. Нам еще поставили пенальти... Арбитр мог бы вообще выйти в футболке «Зенита»!

— Часто судьи были за «Зенит» или за «Спартак»?

— Нам часто казалось, что все против нас и судья — как двенадцатый игрок соперника. Но я выхожу на поле, и мне все равно, кто напротив: брат или сын. Я буду бороться за мяч. Матч закончился, и конфликт остается на поле. С Это'О мы дрались на поле, а через три дня встретились в ресторане на дне рождения моего друга, пожали руки, и все.

— Вы жалеете о драке с Денисовым?

— Неприятно, но так вышло.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max