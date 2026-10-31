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Фернандес рассказал, почему не ушел из «Динамо» в «Милан», «Сити» и «Лацио»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о верности клубу.

— Были ли клубы, которые могли привезти вас в Россию раньше?

— «Локомотив», когда там был Юрий Семин. До «Динамо» я играл за олимпийскую сборную Аргентины, и он обо мне знал. А после того как я перебрался в РПЛ, меня хотели все: «Спартак», «Зенит» и так далее. Но каждый раз я отвечал, что никуда не уйду. И это было хорошо в том числе для фанатов «Динамо». Я не ушел даже в «Лацио» и «Милан».

— Как появился вариант с «Миланом»?

— Это был 2009 год. Мы играли со «Спартаком», приехал представитель «Милана» и сказал, что уже говорил с «Динамо». Я забил в том матче, а после него мне позвонили. Я ответил: сначала говорите с клубом. Но все же сходил на ужин, потому что «Милан» — это круто. Хотя уже тогда понимал, что из «Динамо» никуда не уйду. В итоге объяснил итальянцам ситуацию и поблагодарил.

Вообще же, если бы «Динамо» согласилось, я был готов обсуждать контракт. У «Милана» тогда ушли Мальдини, Костакурта, собирался уходить Неста. Еще мной интересовалась «Фиорентина», но я всех отправлял к агенту.

В 2007-м, еще до того как шейхи взялись за «Сити», меня хотели видеть в Англии. Был еще «Селтик». Но я всегда говорил в интервью: мне хорошо здесь. Я жил в Москве, играл каждое воскресенье. Зачем мне уезжать?

— От «Сити» было конкретное предложение?

— Нет. Когда начались разговоры, генеральным директором был Дмитрий Иванов. Они прилетали в Австрию, где мы были на сборах, хотели встретиться. Но мы тогда подписали новый контракт. Цифры меня не волновали: слишком много чисел отвлекает, а мне надо играть.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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 4
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Ахмат

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