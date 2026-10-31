Фернандес рассказал, почему не ушел из «Динамо» в «Милан», «Сити» и «Лацио»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о верности клубу.

— Были ли клубы, которые могли привезти вас в Россию раньше?

— «Локомотив», когда там был Юрий Семин. До «Динамо» я играл за олимпийскую сборную Аргентины, и он обо мне знал. А после того как я перебрался в РПЛ, меня хотели все: «Спартак», «Зенит» и так далее. Но каждый раз я отвечал, что никуда не уйду. И это было хорошо в том числе для фанатов «Динамо». Я не ушел даже в «Лацио» и «Милан».

— Как появился вариант с «Миланом»?

— Это был 2009 год. Мы играли со «Спартаком», приехал представитель «Милана» и сказал, что уже говорил с «Динамо». Я забил в том матче, а после него мне позвонили. Я ответил: сначала говорите с клубом. Но все же сходил на ужин, потому что «Милан» — это круто. Хотя уже тогда понимал, что из «Динамо» никуда не уйду. В итоге объяснил итальянцам ситуацию и поблагодарил.

Вообще же, если бы «Динамо» согласилось, я был готов обсуждать контракт. У «Милана» тогда ушли Мальдини, Костакурта, собирался уходить Неста. Еще мной интересовалась «Фиорентина», но я всех отправлял к агенту.

В 2007-м, еще до того как шейхи взялись за «Сити», меня хотели видеть в Англии. Был еще «Селтик». Но я всегда говорил в интервью: мне хорошо здесь. Я жил в Москве, играл каждое воскресенье. Зачем мне уезжать?

— От «Сити» было конкретное предложение?

— Нет. Когда начались разговоры, генеральным директором был Дмитрий Иванов. Они прилетали в Австрию, где мы были на сборах, хотели встретиться. Но мы тогда подписали новый контракт. Цифры меня не волновали: слишком много чисел отвлекает, а мне надо играть.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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