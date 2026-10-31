Фернандес рассказал, почему не ушел из «Динамо» в «Милан», «Сити» и «Лацио»
Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о верности клубу.
— Были ли клубы, которые могли привезти вас в Россию раньше?
— «Локомотив», когда там был Юрий Семин. До «Динамо» я играл за олимпийскую сборную Аргентины, и он обо мне знал. А после того как я перебрался в РПЛ, меня хотели все: «Спартак», «Зенит» и так далее. Но каждый раз я отвечал, что никуда не уйду. И это было хорошо в том числе для фанатов «Динамо». Я не ушел даже в «Лацио» и «Милан».
— Как появился вариант с «Миланом»?
— Это был 2009 год. Мы играли со «Спартаком», приехал представитель «Милана» и сказал, что уже говорил с «Динамо». Я забил в том матче, а после него мне позвонили. Я ответил: сначала говорите с клубом. Но все же сходил на ужин, потому что «Милан» — это круто. Хотя уже тогда понимал, что из «Динамо» никуда не уйду. В итоге объяснил итальянцам ситуацию и поблагодарил.
Вообще же, если бы «Динамо» согласилось, я был готов обсуждать контракт. У «Милана» тогда ушли Мальдини, Костакурта, собирался уходить Неста. Еще мной интересовалась «Фиорентина», но я всех отправлял к агенту.
В 2007-м, еще до того как шейхи взялись за «Сити», меня хотели видеть в Англии. Был еще «Селтик». Но я всегда говорил в интервью: мне хорошо здесь. Я жил в Москве, играл каждое воскресенье. Зачем мне уезжать?
— От «Сити» было конкретное предложение?
— Нет. Когда начались разговоры, генеральным директором был Дмитрий Иванов. Они прилетали в Австрию, где мы были на сборах, хотели встретиться. Но мы тогда подписали новый контракт. Цифры меня не волновали: слишком много чисел отвлекает, а мне надо играть.
Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1