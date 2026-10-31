Фернандес объяснил, почему в «Динамо» ездил на красной «Феррари»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» объяснил, почему ездил на красной «Феррари».

— Были и смешные истории с болельщиками?

— Конечно. Когда я жил здесь, у меня была красная «Феррари». Каждый год мы встречались с болельщиками. Однажды я приехал на тренировку и, подъезжая, газанул: там стена, как на трассе «Формулы-1» в Монако, и звук очень здорово отражается. Охрана махнула мне рукой. Повернул, а там полно фанатов.

Я со всеми поздоровался, припарковался и пошел внутрь. Потом на встрече один парень спросил: «Лео, почему у тебя красная «Феррари»? Это же цвета «Спартака»!» Я встал и без микрофона ответил: «Потому что цвет «Феррари» — красный». Болельщики взорвались: «Лео! Лео!» Мы вместе посмеялись.

Когда я сыграл 150 матчей, мне подарили огромный баннер, он сейчас у меня дома в Аргентине. Поэтому я и не понимаю, как могла случиться история с листовкой. Кевина критиковали, когда он не забивал, но, стоит ему забить, все хорошо. А так в ресторанах нас узнавали, присылали вино.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max