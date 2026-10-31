Фернандес — о фанатах: «У некоторых были пейнтбольные ружья. Я сказал: если хотите драться, выходите. А они убежали!»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с фанатами бело-голубых.

— Помните знаменитую листовку со словами: «Они убивают динамовский футбол»?

— Помню. Хотел бы найти того, кто это сделал! Дикая история.

— Расскажите, как это выглядело с вашей стороны.

— Какие-то люди приехали на базу, у некоторых были пейнтбольные ружья. Я позвонил переводчику и сказал: если хотят драться, пусть выходят. А они убежали! К тому же было непонятно, фанаты это «Динамо» или условного «Спартака», провокаторы.

На листовке с надписью, что убивают динамовский футбол, почему-то были четверо: Нобоа, Джуджак, я и Кураньи. Нобоа и Джуджаку реально доставалось, их не любили, пока команда проигрывала. А к нам с Кевином претензий ни у кого никогда не было, но я все равно вышел из себя. Попросил переводчика связаться с руководителем фанатов и сказал: хотят драться — пожалуйста, хоть здесь, хоть на трибуне. Я из Аргентины, мне все равно. Я был капитаном и пришел в бешенство. Если бы я был на поле в момент, когда стреляли из пейнтбольных ружей, мог бы рвануть разбираться с этими людьми. Это было странно. Хотя понятно, что это не являлось общей позицией. Если кто-то один сделал так, это не значит, что все такие. Да и не факт, что это вообще были фанаты «Динамо».

Кураньи отнесся ко всему спокойно, а я сильно завелся.

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

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