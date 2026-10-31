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Леандро Фернандес: комментарий бывшего защитника «Динамо» об отношениях с фанатами бело-голубых

Фернандес — о фанатах: «У некоторых были пейнтбольные ружья. Я сказал: если хотите драться, выходите. А они убежали!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с фанатами бело-голубых.

— Помните знаменитую листовку со словами: «Они убивают динамовский футбол»?

— Помню. Хотел бы найти того, кто это сделал! Дикая история.

— Расскажите, как это выглядело с вашей стороны.

— Какие-то люди приехали на базу, у некоторых были пейнтбольные ружья. Я позвонил переводчику и сказал: если хотят драться, пусть выходят. А они убежали! К тому же было непонятно, фанаты это «Динамо» или условного «Спартака», провокаторы.

На листовке с надписью, что убивают динамовский футбол, почему-то были четверо: Нобоа, Джуджак, я и Кураньи. Нобоа и Джуджаку реально доставалось, их не любили, пока команда проигрывала. А к нам с Кевином претензий ни у кого никогда не было, но я все равно вышел из себя. Попросил переводчика связаться с руководителем фанатов и сказал: хотят драться — пожалуйста, хоть здесь, хоть на трибуне. Я из Аргентины, мне все равно. Я был капитаном и пришел в бешенство. Если бы я был на поле в момент, когда стреляли из пейнтбольных ружей, мог бы рвануть разбираться с этими людьми. Это было странно. Хотя понятно, что это не являлось общей позицией. Если кто-то один сделал так, это не значит, что все такие. Да и не факт, что это вообще были фанаты «Динамо».

Кураньи отнесся ко всему спокойно, а я сильно завелся.

Леандро Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
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П
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