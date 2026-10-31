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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес вспомнил об игре за бело-голубых

Фернандес: «После матча сел за стол и очень долго плакал»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в интервью «СЭ» вспомнил об игре за бело-голубых.

— Вы восемь с половиной лет играли за «Динамо», вас до сих пор любят, болельщики вывесили баннер. Это тронуло?

— Очень. Когда я приезжал в 2019 году, спустя пять лет, то почувствовал это впервые. В 2023-м приезжал на фотосессию. Но в этот раз было лучше всего: я приехал с женой и детьми.

После матча вернулся в отель и остался в номере один: жена и дети пошли ужинать. Потом спустился, сел за стол и очень долго плакал. На поле я был растроган, а после игры просто не смог сдержаться. Утром мы с Люком завтракали и не могли в это поверить: мы ничего не выиграли, не стали чемпионами России, не брали Кубок. Обычно футболистов любят за победы. Не помню ни одного бывшего игрока «Динамо», которого любили бы так, как нас, даже русского. Эти пять дней были лучшими в моей жизни.

— Что для вас важнее: эта любовь или трофеи?

— В футболе в воскресенье ты забил, в понедельник тебе аплодируют, а во вторник могут сказать: «Да пошел ты». Для меня главное, что люди к тебе чувствуют. Можно выиграть Лигу чемпионов или стать чемпионом мира, но, если ты плохой человек, тебе ничего не поможет.

Футболист провел в составе бело-голубых восемь лет. На его счету 16 мячей в 238 играх за москвичей во всех турнирах.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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