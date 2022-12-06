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Сегодня, 16:53

Аршавин заявил, что не понимает смысл перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков. Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в ФИФА. Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Он также ответил на вопрос, что делать в такой ситуации.

«Надо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования», — подчеркнул Аршавин.

Ожидается, что РФС рассмотрит вопрос перехода в АФК на ближайшем исполкоме.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.

Источник: sport24.ru

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Андрей Аршавин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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