Аршавин назвал лучшего тренера первой части чемпионата России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером в РПЛ по итогам первой половины текущего сезона.

«Марцел Личка. Он заслужил — «Оренбург» при нем преобразился», — приводит Sport24 слова Аршавина.

По итогам 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. Лидирует «Зенит» с 42 очками. На втором месте расположился «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).