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«Арсенал» — «Тамбов»: стартовые составы команд

12:53
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«Арсенал» сыграет против «Тамбова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Костадинов, Пантелеев, Чаушич, Э.Кангва, Хлусевич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Рассказов, Ткачев, Коновалов, Ломовицкий, К.Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Аджоев.

«Тамбов»: Сямук, Васиев, Кайков, Мартынов, Гигашвили, Бавин, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сычев, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман.

Арсенал Т — Тамбов

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