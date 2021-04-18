«Арсенал» — «Тамбов»: стартовые составы команд
«Арсенал» сыграет против «Тамбова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Костадинов, Пантелеев, Чаушич, Э.Кангва, Хлусевич, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Рассказов, Ткачев, Коновалов, Ломовицкий, К.Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Аджоев.
«Тамбов»: Сямук, Васиев, Кайков, Мартынов, Гигашвили, Бавин, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.
Запасные: Сычев, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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