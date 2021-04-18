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«Арсенал» Т — «Тамбов»: прямая трансляция матча РПЛ

13:00
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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18 апреля «Арсенал» в Туле проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Встреча начнется в 14.00 (по московскому времени).

«Арсенал» Дмитрия Парфенова с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 16-я, последняя строчка с 13 баллами.

Следить за трансляцией матча «Арсенал» Т — «Тамбов» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Арсенал» Т — «Тамбов»

Арсенал Т — Тамбов

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