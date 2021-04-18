В день рождения клуба «Динамо» запустило новую коммуникационную кампанию до конца текущего сезона
В рамках кампании «Здесь и сейчас» обновлен визуальный стиль клубных медиа, подготовлен набор иллюстраций, специальный леттеринг, к фирменной палитре футбольного клуба «Динамо только до конца сезона добавлен акцентный цвет.
Кроме обновления визуальных материалов, кампания получит свое воплощение в видео, музыкальном треке, капсульных коллекциях клубной атрибутики, новых форматах контента в клубных медиа и даже в арт-проекте.
Кампания «Здесь и сейчас». Ее ключевая идея — если команда, болельщики, менеджмент клуба вместе будут максимально отдаваться любимому делу, любимой игре, то она обязательно ответит взаимностью. В концовке чемпионата любая деталь может сыграть решающую роль, а завершить сезон динамовцы хотят на мажорной ноте.
? Великая история, легендарный стадион, лучший город мира, движение вперёд здесь и сейчас — всё это «Динамо». И нам сегодня 98 лет ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 18, 2021
С праздником, динамовцы! ?#ДинамоМосква pic.twitter.com/53LZGII3Ox
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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