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В день рождения клуба «Динамо» запустило новую коммуникационную кампанию до конца текущего сезона

12:50
Кампания «Здесь и сейчас».
Кампания «Здесь и сейчас».
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В рамках кампании «Здесь и сейчас» обновлен визуальный стиль клубных медиа, подготовлен набор иллюстраций, специальный леттеринг, к фирменной палитре футбольного клуба «Динамо только до конца сезона добавлен акцентный цвет.

Кроме обновления визуальных материалов, кампания получит свое воплощение в видео, музыкальном треке, капсульных коллекциях клубной атрибутики, новых форматах контента в клубных медиа и даже в арт-проекте.

Кампания «Здесь и сейчас». Ее ключевая идея — если команда, болельщики, менеджмент клуба вместе будут максимально отдаваться любимому делу, любимой игре, то она обязательно ответит взаимностью. В концовке чемпионата любая деталь может сыграть решающую роль, а завершить сезон динамовцы хотят на мажорной ноте.

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