Болельщики «Локомотива» и «Спартака» после драки на трибуне обвинили организаторов матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может наказать «Локомотив» по итогам матча 25-го тура Тинькофф-РПЛ со «Спартаком».

11 апреля, в начале первого тайма болельщики устроили драку на трибуне хозяев. Сначала с трибуны гостей, находящейся поблизости, начали кидать предметы. Затем больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».

«Безопасники лиги изучают видеозаписи, и после тщательной проверки будет дана оценка этому эпизоду, компетентная и полная. Добавлю, что КДК РФС рассмотрит этот эпизод. И возможно, что принимающая сторона «Локомотив» понесет наказание», — цитирует «РЕН.ТВ» директора по связям с общественностью РПЛ Дмитрия Зеленова.

Болельщики обоих клубов винят в произошедшем организаторов матча. По их словам, были нарушены правила рассадки — давние противники оказались слишком близко друг к другу.

«Слишком много болельщиков «Локомотива» оказалось на северной трибуне, где обычно гости, и в итоге спартаковцы пошли на них, кто со входа, начали драться, потом пришел ОМОН и вроде все успокоились», — рассказал болельщик «Локомотива» Артем Козин.

«Здесь нет никакой вины абсолютно наших болельщиков — это огромный косяк службы безопасности стадиона, службы безопасности «Локомотива», потому что на одном секторе нельзя наших фанатов и фанатов «Локомотива», ЦСКА и остальных. Вы хотели того что вышло, вы это и получили, а винят во всем фанатов «Спартака», — заявил болельщик «Спартака» Артур Русакович.

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.