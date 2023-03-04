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Сегодня, 10:03

Попов считает, что Антон Миранчук уже готов попробовать свои силы в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил шансы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уехать в Европу.

«Если европейцы следят за ЧР, то он может уехать. Или если агент хороший. Не знаю, что тут больше влияет. Но то, что он уже готов попробовать себя в Европе, однозначно. В «Локомотиве» он светлое пятно, видно и по мысли, и по движению на поле. Заметно его желание играть в футбол. Он талантливый футболист, уже взрослый, не должен затеряться в Европе», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Миранчук является воспитанником московского клуба. Всего в основном составе железнодорожников полузащитник провел 166 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-anton-miranchuk-uzhe-gotov-poprobovat-svoi-silyi-v-evrope
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Пари НН
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