Антон Миранчук пообещал скорое возвращение в общую группу «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, когда вернется на поле после травмы, а также оценил игру своего брата Алексея за «Аталанту».

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу. Как брат? Нормально. Несмотря на поражение команда выглядела достойно. Я рад за него!», — сказал Миранчук.

С осени 2021 Миранчук восстанавливался от травмы сухожилия, которую получил в январе. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение москвичей в конце ноября.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.