Валерий Карпин посетил матч «Локомотив» — «Химки»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Химки».

Кадр со специалистом в одной из лож «РЖД Арены» попал в эфир трансляции игры.

Валерий Карпин. Скриншот эфира matchtv.ru

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 14.00 (мск).