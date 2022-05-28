Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:28

Анохин признался, что переживает за «Химки» перед ответным матчем со «СКА-Хабаровск»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий матч «Химок» со «СКА-Хабаровск» в ответом матче стыков за место в РПЛ. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба.

— Повестка конференции РФС? А откуда я знаю... Я же теперь бизнесмен. К футболу имею отношение только в детско-юношеской сфере. Потому что люблю его.

— Не боитесь, что «Химки» могут сегодня покинуть РПЛ?

— Пускай бьются. Надо посмотреть сегодняшние результаты. Однозначно, я переживаю за них.

Игра состоится сегодня, 28 мая, и начнется — в 14.00 мск.

ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Сергей Анохин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
РПЛ, переходный турнир: «Химки» — «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»
Губерниев назвал наказание Лантратова издевательством над здравым смыслом
«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Мирзов может вернуться на поле во втором стыковом матче против «СКА-Хабаровска»
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года
В «Химках» призвали РПЛ и РФС наказать организаторов стыкового матча против «СКА-Хабаровск»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торпедо» рассказали, что клуб будет делать акцент на российских игроках

В профсоюзе футболистов считают странной ситуацию с приостановкой контрактов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости