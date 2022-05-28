Анохин признался, что переживает за «Химки» перед ответным матчем со «СКА-Хабаровск»

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий матч «Химок» со «СКА-Хабаровск» в ответом матче стыков за место в РПЛ. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба.

— Повестка конференции РФС? А откуда я знаю... Я же теперь бизнесмен. К футболу имею отношение только в детско-юношеской сфере. Потому что люблю его.

— Не боитесь, что «Химки» могут сегодня покинуть РПЛ?

— Пускай бьются. Надо посмотреть сегодняшние результаты. Однозначно, я переживаю за них.

Игра состоится сегодня, 28 мая, и начнется — в 14.00 мск.