В «Торпедо» рассказали, что клуб будет делать акцент на российских игроках

Президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» рассказал о планах команды на лето. Он также отметил, что в клубе будут делать акцент на российских игроках.

— Что ждет «Торпедо» летом?

— Усиления. Будем работать. Посмотрим, как справимся.

— Вы впервые будете работать в лиге с учетом нового ТВ контракта.

— Это нас очень стимулировало выйти в премьер-лигу.

— Будет ли сделан минимальный акцент на легионерах?

— Да, мы постараемся сделать так. Мы для себя решили, что будем стараться делать акцент на российских футболистах. Это написано в стратегии. Если появится хороший легионер, который будет отвечать нашим финансовым стандартам, мы его пригласим.

Маслов также прокомментировал подписание нового контракта с 39-летним нападающим Игорем Лебеденко.

— Вы видели как он играет последние три года в ФНЛ? Уверен, он сыграет точно так же. Это талантливый спортсмен и суперфутболист.