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В «Торпедо» рассказали, что клуб будет делать акцент на российских игроках

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» рассказал о планах команды на лето. Он также отметил, что в клубе будут делать акцент на российских игроках.

— Что ждет «Торпедо» летом?

— Усиления. Будем работать. Посмотрим, как справимся.

— Вы впервые будете работать в лиге с учетом нового ТВ контракта.

— Это нас очень стимулировало выйти в премьер-лигу.

— Будет ли сделан минимальный акцент на легионерах?

— Да, мы постараемся сделать так. Мы для себя решили, что будем стараться делать акцент на российских футболистах. Это написано в стратегии. Если появится хороший легионер, который будет отвечать нашим финансовым стандартам, мы его пригласим.

Маслов также прокомментировал подписание нового контракта с 39-летним нападающим Игорем Лебеденко.

— Вы видели как он играет последние три года в ФНЛ? Уверен, он сыграет точно так же. Это талантливый спортсмен и суперфутболист.

Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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