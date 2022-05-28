В профсоюзе футболистов считают странной ситуацию с приостановкой контрактов

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов и член Исполкома РФС Александр Зотов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном решении УЕФА об одностороннем расторжении контрактов игроков.

— Все сейчас переживают, что УЕФА может принять решение по одностороннему расторжению контрактов игроков. На ваш взгляд, насколько этот сценарий реалистичен? Есть ли к этому какие-то предпосылки?

— Первый раз это делалось по инициативе FIFPRo, международного профсоюза. Сейчас я не слышал, чтобы они выдвигали такие требования, хотя они были недовольны тем, что ФИФА разрешила только приостанавливать, а не разрывать договоры. Посмотрим, но пока я каких-либо разговоров со стороны FIFPRo или ФИФА не слышал.

— Правильно понимаю, что там была дата, до которой можно приостановить контракты, а после этого быть решение?

— До июня. По идее да. Эта дата окончательная. Если она заканчивается, но ничего нового не принимается, значит, срок действия этого постановления закончится.

— Есть ли у вас какие-нибудь прогнозы?

— Сама эта мера была очень странная, она не прописана ни в одном регламенте. Надеюсь, что на этом и закончится в принципе.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.