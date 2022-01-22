Мостовой: «Не верю, что Дзюба уйдет этой зимой. «Рубин» сейчас не на коне»

Мостовой не верит, что Дзюба покинет «Зенит» и перейдет в «Рубин» зимой

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» своим мнением о возможном уходе Артема Дзюбы из питерского клуба.

— Что ты думаешь по поводу ухода Дзюбы?

— Этой зимой не верю.

— Почему?

— Для меня это будет странный выбор. В СМИ какие-то слухи про «Рубин» обсуждались. Знаю, что с Леонидом Викторовичем у них теплые отношения, но, мне кажется, Артему это сейчас не надо.

— Почему?

— Не думаю, что «Рубин» сейчас на коне. У Артема остается полгода до конца контракта. Я надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Еще одно чемпионство — логичнее было бы, если бы он остался.

Контракт нападающего «Зенита» заканчивается летом 2022 года. Артем Дзюба занимает второе место в бомбардирского гонке РПЛ с 10 голами 1 голевой передачей.

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