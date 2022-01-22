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Мостовой: «Не верю, что Дзюба уйдет этой зимой. «Рубин» сейчас не на коне»

Мостовой не верит, что Дзюба покинет «Зенит» и перейдет в «Рубин» зимой
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой и Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» своим мнением о возможном уходе Артема Дзюбы из питерского клуба.

— Что ты думаешь по поводу ухода Дзюбы?

— Этой зимой не верю.

— Почему?

— Для меня это будет странный выбор. В СМИ какие-то слухи про «Рубин» обсуждались. Знаю, что с Леонидом Викторовичем у них теплые отношения, но, мне кажется, Артему это сейчас не надо.

— Почему?

— Не думаю, что «Рубин» сейчас на коне. У Артема остается полгода до конца контракта. Я надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Еще одно чемпионство — логичнее было бы, если бы он остался.

Контракт нападающего «Зенита» заканчивается летом 2022 года. Артем Дзюба занимает второе место в бомбардирского гонке РПЛ с 10 голами 1 голевой передачей.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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