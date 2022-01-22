Андрей Мостовой о Fan ID: «Против, наверное. Но приняли закон, что делать?»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал свое мнение по поводу введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.
— Ситуация с файерами на матче ЦСКА — «Зенит». Как ты это воспринял?
— Понимаю, что это опасно, но помню, когда я в детстве на футбол ходил, всегда были файеры. Драки — это, конечно, нехорошо, но был суперантураж, люди реально футболом жили. А сейчас много ограничений, Fan ID вводят. Все равно в футболе должен быть драйв. Игроки всегда кайфуют, когда фанаты что-то кричат, это заводит.
— Ты сейчас сказал, что в детстве ходил на трибуны. Самое яркое воспоминание?
— Помню, я мячи подавал, когда был в академии ЦСКА. «Манчестер Юнайтед» приезжал тогда в «Лужники». По-моему, я стоял около скамейки «Юнайтед» и уронил мяч, все на меня повернулись, я окаменел, быстро взял и убежал оттуда. Там все были, кроме Руни.
Помню, мы ходили еще на старый стадион «Динамо». ЦСКА играл, на Юру Жиркова смотрел, а потом вместе с ним в команде были. На старом стадионе все равно атмосфера другая была какая-то. Может, это, конечно, с возрастом поменялось, но, мне кажется, тогда все по-другому было — как-то спокойнее.
— Fan ID — за или против?
— Против, наверное. Если обычный человек захочет пойти на футбол, ему придется все эти бумаги заполнять. Как всегда было: мимо стадиона шел, захотел пойти на футбол, зашел в кассу, купил билет. А все остальное — тяжело. Но приняли закон, что делать? Отталкиваемся от этого.
Закон о паспорте болельщика вступит в силу с 1 июня 2022 года. Вероятно, с сезона-2022/23 на матчах РПЛ он будет обязателен, помимо билета на игру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7