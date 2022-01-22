Андрей Мостовой о Fan ID: «Против, наверное. Но приняли закон, что делать?»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал свое мнение по поводу введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.

— Ситуация с файерами на матче ЦСКА — «Зенит». Как ты это воспринял?

— Понимаю, что это опасно, но помню, когда я в детстве на футбол ходил, всегда были файеры. Драки — это, конечно, нехорошо, но был суперантураж, люди реально футболом жили. А сейчас много ограничений, Fan ID вводят. Все равно в футболе должен быть драйв. Игроки всегда кайфуют, когда фанаты что-то кричат, это заводит.

— Ты сейчас сказал, что в детстве ходил на трибуны. Самое яркое воспоминание?

— Помню, я мячи подавал, когда был в академии ЦСКА. «Манчестер Юнайтед» приезжал тогда в «Лужники». По-моему, я стоял около скамейки «Юнайтед» и уронил мяч, все на меня повернулись, я окаменел, быстро взял и убежал оттуда. Там все были, кроме Руни.

Помню, мы ходили еще на старый стадион «Динамо». ЦСКА играл, на Юру Жиркова смотрел, а потом вместе с ним в команде были. На старом стадионе все равно атмосфера другая была какая-то. Может, это, конечно, с возрастом поменялось, но, мне кажется, тогда все по-другому было — как-то спокойнее.

— Fan ID — за или против?

— Против, наверное. Если обычный человек захочет пойти на футбол, ему придется все эти бумаги заполнять. Как всегда было: мимо стадиона шел, захотел пойти на футбол, зашел в кассу, купил билет. А все остальное — тяжело. Но приняли закон, что делать? Отталкиваемся от этого.

Закон о паспорте болельщика вступит в силу с 1 июня 2022 года. Вероятно, с сезона-2022/23 на матчах РПЛ он будет обязателен, помимо билета на игру.

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