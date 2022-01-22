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Андрей Мостовой о Fan ID: «Против, наверное. Но приняли закон, что делать?»

Хавбек «Зенита» Мостовой рассказал, что он против Fan ID
Севастиан Терлецкий
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Екатерина Звенигородская
Пиротехника на матча ЦСКА и «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал свое мнение по поводу введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.

— Ситуация с файерами на матче ЦСКА — «Зенит». Как ты это воспринял?

— Понимаю, что это опасно, но помню, когда я в детстве на футбол ходил, всегда были файеры. Драки — это, конечно, нехорошо, но был суперантураж, люди реально футболом жили. А сейчас много ограничений, Fan ID вводят. Все равно в футболе должен быть драйв. Игроки всегда кайфуют, когда фанаты что-то кричат, это заводит.

— Ты сейчас сказал, что в детстве ходил на трибуны. Самое яркое воспоминание?

— Помню, я мячи подавал, когда был в академии ЦСКА. «Манчестер Юнайтед» приезжал тогда в «Лужники». По-моему, я стоял около скамейки «Юнайтед» и уронил мяч, все на меня повернулись, я окаменел, быстро взял и убежал оттуда. Там все были, кроме Руни.

Помню, мы ходили еще на старый стадион «Динамо». ЦСКА играл, на Юру Жиркова смотрел, а потом вместе с ним в команде были. На старом стадионе все равно атмосфера другая была какая-то. Может, это, конечно, с возрастом поменялось, но, мне кажется, тогда все по-другому было — как-то спокойнее.

— Fan ID — за или против?

— Против, наверное. Если обычный человек захочет пойти на футбол, ему придется все эти бумаги заполнять. Как всегда было: мимо стадиона шел, захотел пойти на футбол, зашел в кассу, купил билет. А все остальное — тяжело. Но приняли закон, что делать? Отталкиваемся от этого.

Закон о паспорте болельщика вступит в силу с 1 июня 2022 года. Вероятно, с сезона-2022/23 на матчах РПЛ он будет обязателен, помимо билета на игру.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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