Мостовой о пенальти с «Динамо»: «Если бы меня никто не коснулся, я бы не упал»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью с «Динамо» в 18-м туре Тинькофф РПЛ.

— В матче с «Динамо» ты вышел нападающим. Как все воспринимал?

— Мы же готовились, так что знал примерно за пару дней. Если посмотреть, то я на всех позициях играл, кроме защиты: слева, справа, под нападающим, даже центрального полузащитника, в нападении выходил регулярно. Так что более-менее знакомая позиция. Опять же, отталкивались от соперника. Даже пенальти заработал так, как и хотели делать — длинные передачи и убегать за спину.

— Видел, что Дмитрий Скопинцев сказал о том эпизоде?

— Что Мостик там театрально упал? Видел-видел. Он меня зацепил. Потом смотрел студию после матча, кто-то говорил, что это не пенальти, но для меня немного странно, как это может быть не пенальти. Я бегу, мою ногу цепляют, я ей бьюсь о другую свою ногу. Если бы меня никто не коснулся, я бы не упал. Еще удивило, когда Карасев сначала не поставил 11-метровый. Но я был уверен, что пенальти назначат.

— У тебя в той игре антирекорд по офсайдам. Что это было?

— Желание забить. Самый показательный момент был в начале второго тайма — Оздоев мне с фланга давал, я выходил один на один, но чуть-чуть излишнее рвение было.

— Для тебя это проблема?

— Там так игра сложилась. Я в нападении всегда на грани играл, как Филиппо Индзаги или Дима Сычев.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.

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