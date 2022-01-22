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Сегодня, 12:45

Мостовой о пенальти с «Динамо»: «Если бы меня никто не коснулся, я бы не упал»

Мостовой высказался о пенальти в последнем матче «Зенита» с «Динамо»
Севастиан Терлецкий
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Екатерина Звенигородская
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью с «Динамо» в 18-м туре Тинькофф РПЛ.

— В матче с «Динамо» ты вышел нападающим. Как все воспринимал?

— Мы же готовились, так что знал примерно за пару дней. Если посмотреть, то я на всех позициях играл, кроме защиты: слева, справа, под нападающим, даже центрального полузащитника, в нападении выходил регулярно. Так что более-менее знакомая позиция. Опять же, отталкивались от соперника. Даже пенальти заработал так, как и хотели делать — длинные передачи и убегать за спину.

— Видел, что Дмитрий Скопинцев сказал о том эпизоде?

— Что Мостик там театрально упал? Видел-видел. Он меня зацепил. Потом смотрел студию после матча, кто-то говорил, что это не пенальти, но для меня немного странно, как это может быть не пенальти. Я бегу, мою ногу цепляют, я ей бьюсь о другую свою ногу. Если бы меня никто не коснулся, я бы не упал. Еще удивило, когда Карасев сначала не поставил 11-метровый. Но я был уверен, что пенальти назначат.

— У тебя в той игре антирекорд по офсайдам. Что это было?

— Желание забить. Самый показательный момент был в начале второго тайма — Оздоев мне с фланга давал, я выходил один на один, но чуть-чуть излишнее рвение было.

— Для тебя это проблема?

— Там так игра сложилась. Я в нападении всегда на грани играл, как Филиппо Индзаги или Дима Сычев.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Манчестер Юнайтед
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19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

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ТБ 2.0

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Андрей Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
3
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

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 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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 16 1 7
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