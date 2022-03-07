Андрей Кобелев оценил игру Захаряна и Смолова в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал игру Арсена Захаряна и Федора Смолова в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— От Захаряна ждали большего?

— Арсен провел довольно качественный матч. Но если бы не удаление, уверен, бело-голубые действовали бы по-другому. В первом тайме никто из подопечных Шварца из игры не выпадал. Но, увы, две ошибки и две желтые карточки одному игроку... Все закончилось.

— Смолов тоже не выпадал?

— Во-первых, Федор зависимый игрок. Во-вторых, «Спартак» выставил пять защитников и двух опорников, которые располагались довольно низко. Так что было сложно что-то придумать впереди. Хотя бело-голубые и пытались. Красно-белые взяли количеством возле своей штрафной. Сыграть на третьего в одно касание да еще и на таком неидеальном поле команде Шварца было объективно тяжело.