«Спартак» поздравил Александра Соболева с 25-летием

«Спартак» поздравил Александра Соболева с днем рождения.

«Сегодня нашему нападающему Александру Соболеву исполняется 25 лет. Желаем Александру здоровья, семейного счастья и побед в составе «Спартака», — говорится в сообщении в Instagram московского клуба.

В нынешнем сезоне Соболев забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Спартак». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.