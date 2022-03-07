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«Спартак» поздравил Александра Соболева с 25-летием

«Спартак» поздравил нападающего Соболева с 25-летием
Карен Саркисян
Корреспондент

«Спартак» поздравил Александра Соболева с днем рождения.

«Сегодня нашему нападающему Александру Соболеву исполняется 25 лет. Желаем Александру здоровья, семейного счастья и побед в составе «Спартака», — говорится в сообщении в Instagram московского клуба.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

В нынешнем сезоне Соболев забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Спартак». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.instagram.com/p/Cay3yaNo5IY/
Александр Соболев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 1 : 0
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Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
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6.03 19:00
Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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П
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