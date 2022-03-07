Уилкшир считает, что «Динамо» сможет набрать максимум очков в оставшихся матчах РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, для команды, претендующей на чемпионство, это отрицательный результат. Это ударит по репутации. Борьба за чемпионство продолжается. Впереди у «Динамо» игры с «Арсеналом», «Ростовом, «Ахматом» и «Нижним Новгородом». Есть очень высокие шансы набрать максимум очков в оставшихся матчах», — сказал Уилкшир «СЭ».

6 марта в Москве «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 0:2. В составе красно-белых голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 9-й с 26 баллами.