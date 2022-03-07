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Сегодня, 10:37

Уилкшир считает, что «Динамо» сможет набрать максимум очков в оставшихся матчах РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, для команды, претендующей на чемпионство, это отрицательный результат. Это ударит по репутации. Борьба за чемпионство продолжается. Впереди у «Динамо» игры с «Арсеналом», «Ростовом, «Ахматом» и «Нижним Новгородом». Есть очень высокие шансы набрать максимум очков в оставшихся матчах», — сказал Уилкшир «СЭ».

6 марта в Москве «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 0:2. В составе красно-белых голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 9-й с 26 баллами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)
Люк Уилкшир
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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