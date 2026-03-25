Канчельскис — об удалении Талалаева: «Он не прав. Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

«Естественно, он не прав. Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Зачем он это сделал? Хотел время потянуть, наверное. Его поведение в этой ситуации некорректно. На него же смотрят, черпают информацию, следят за его поведением», — сказал Канчельскис «СЭ».

Талалаев был удален за вмешательство в ход матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0). А также за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе.

Специалист пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).