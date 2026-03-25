Канчельскис — о конфликте Мойзеса и Челестини: «Такое поведение капитана недопустимо»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конфликте защитника ЦСКА Мойзеса с главным тренером армейцев Фабио Челестини.

«Такое недопустимо. Он капитан и нельзя себя так вести. Мы, конечно, не держали свечу, точно не знаем что было. Но тренеру нельзя так говорить в любом случае», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, что Мойзес раскритиковал Челестини после проигранного матча с «Краснодаром» (0:4), призвав тренера обратить внимание на свою работу.

В сезоне-2025/26 Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.