Канчельскис сравнил трансфер Лусиано в ЦСКА с подписанием Торреса в «Челси»: «Перешел и исчез»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего ЦСКА Лусиано Гонду.

«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить. Например, Торрес, который перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйди из «Милана». Здесь то же самое», — сказал Канчельскис «СЭ».

Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой этого года. За армейцев аргентинец успел провести 5 матчей, в которых не отличился ни одним результативным действием.