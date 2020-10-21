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Андрей Ещенко — о Ленине в Мавзолее: «Ну, а что он там лежит? Новому поколению это, может, и не надо»

13:20
Андрей Ещенко. Фото Instagram
Андрей Ещенко. Фото Instagram
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как относится к шуткам о том, что он похож на Владимира Ленина.

— В интернете шутят про то, что вы похожи на Владимира Ильича Ленина. Недавно прошла информация о том, что Мавзолей могут упразднить. Ваше отношение? — вопрос Ещенко.

— Я ходил по Красной площади, ко мне пару раз подходили, говорили: «Ленин, давай сфотографируемся!», — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Составлял конкуренцию актерам. Шутка. Как отношусь к Мавзолею имени Ленина? Ну, а что он там лежит? Хотя я там ни разу не был, можно было бы и посмотреть. А так, наверное, осталось мало людей из того поколения, а новому поколению это, может, и не надо.

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