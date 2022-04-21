Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«Сложно сказать. Для меня футбол больше мужской вид спорта. Может быть, можно такое попробовать. Женщины смотрят на все по-другому. Вполне допускаю такое. Квалификация важна, это само собой. Но судит в первую очередь человек, а не робот. Мне кажется, женщины более боязливы до всякого рода вещей. Может быть, в этом и есть рациональное зерно», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.