Член исполкома РФС Гершкович оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о работе Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.

«Армейцы в последних четыре матчах не смогли одержать ни одной победы, но я бы повременил с критикой тренеров, — приводит слова Гершковича Betonmobile. — В футболе бывает всякое, да и Березуцкие — специалисты молодые. Понятно, что с их стороны не обошлось без ошибок. Однако сейчас нужно набраться терпения и дать им время для спокойной работы. Тренер не может состояться в один момент, он проходит определенные этапы в своем развитии. В братьях Березуцких я уверен, это талантливые ребята.

ЦСКА зимой провел хорошую селекцию, пригласил несколько сильных футболистов. Языджи и Карраскаль пришлись ко двору, быстро стали лидерами команды. Но сейчас соперники изучили их игру, эффект «на новенького» прошел. Поэтому сейчас нужно искать какие-то другие варианты. И все же со стороны видно, что игра армейцев стабилизировалась, футболисты понимают, что и как делать на поле. Это самое главное, а победы придут».

На данный момент ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.