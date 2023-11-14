Андреев сообщил о продвижении в переговорах с «Локомотивом» по возможному переходу Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе аргентинца Лукаса Веры в «Локомотив».

— Завершены ли переговоры по российскому паспорту?

— Это уже не наша проблема, если он уйдет. Если останется, то наша.

— На какой стадии переговоры?

— Все двигается, посмотрим. Вопрос открыт, уйдет Вера или останется.

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.