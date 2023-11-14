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Сегодня, 08:13

Василий Березуцкий рассказал, что хочет купить футбольный клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.

«Не мечта это, но цель. Да, это интересная тема. В кооперации с какими-то партнерами я думаю это возможно. Где купить? Где-нибудь.Можно начинать с чего угодно, по крайней мере, попробовать. Это надо будет все грамотно обдумать и это делать. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Березуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее Василий Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию. Он также отметил, что на данный момент карьеру тренера в России не рассматривает.

В этом интервью экс-игрок сборной России призвал российских спортсменов уезжать из страны ради роста, ради возможности выступать на международных турнирах.

41-летний Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 года. С клубом он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладатель Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА-2004/05.

В 2018 году Березуцкий объявил о завершении карьеры футболиста и после этого работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Василий Березуцкий
Футбол
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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